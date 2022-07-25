На "Госуслугах" стартовал приём заявок на онлайн-голосование в сентябре

На портале "Госуслуги" начался приём заявок на участие в дистанционном электронном голосовании в сентябре на выборах в Калужской, Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома РФ.

"Избиратели семи субъектов Российской Федерации через портал "Госуслуги" могут подать заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое пройдёт в единый день голосования 11 сентября", — отмечается в сообщении.

Как отметил зампред ЦИК России Николай Булаев, в этом году система электронного голосования впервые будет применяться в разных часовых поясах. Так, Томская область имеет разницу с Москвой в плюс 4 часа, а Калининградская — в минус 1 час. Замглавы комиссии подчеркнул, что сборка ключа и расшифровка результатов ДЭГ начнутся только после завершения выборов в Калининграде.

Для участия в ДЭГ необходимо иметь подтверждённую и сопоставленную с регистром избирателей учётную запись на портале. В Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях заявки принимаются до 24:00 5 сентября, а в Калужской и Томской областях — до 24:00 6 сентября.