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25 июля, 11:12

Санкт-Петербург планирует присоединиться к общероссийской системе ДЭГ

В Санкт-Петербурге власти изучают возможность присоединения к общероссийской платформе электронного голосования. Об этом в интервью газете "Петербургский дневник" рассказал председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.

"Петербург пока слишком большой город для подключения к системе электронного голосования, и нам предстоит провести большую подготовительную работу. Но факт в том, что мы планомерно идём по этому пути", — отметил он в разговоре с журналистами.

Мейксин также назвал прогрессивной технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Среди её плюсов он выделил удобство, а также свободу выбора места и времени для волеизъявления. При этом в случае введения в Северной столице ДЭГ традиционное очное голосование, которое более привычно для старшего поколения, никуда не денется, заверил Мейксин.

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Сайт Госдумы РФ

Наталья Исакова

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