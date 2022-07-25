Санкт-Петербург планирует присоединиться к общероссийской системе ДЭГ
В Санкт-Петербурге власти изучают возможность присоединения к общероссийской платформе электронного голосования. Об этом в интервью газете "Петербургский дневник" рассказал председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин.
"Петербург — пока слишком большой город для подключения к системе электронного голосования, и нам предстоит провести большую подготовительную работу. Но факт в том, что мы планомерно идём по этому пути", — отметил он в разговоре с журналистами.
Мейксин также назвал прогрессивной технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Среди её плюсов он выделил удобство, а также свободу выбора места и времени для волеизъявления. При этом в случае введения в Северной столице ДЭГ традиционное очное голосование, которое более привычно для старшего поколения, никуда не денется, заверил Мейксин.
Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что ЦИК ведёт подготовку к осенним выборам в обычном режиме. Они состоятся в соответствии с законодательством и с учётом особенностей нынешней политической обстановки, подчеркнула она.
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