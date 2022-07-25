Кинолог рассказал, как вычислить "некультурного собачника"
Кинолог Алмазов перечислил основные правила хорошего этикета собаковода
Каждый владелец собаки обязан обеспечить безопасность как питомцу, так и окружающим людям. Самое важное — найти золотую середину, чтобы животное не мешало никому жить и при этом ему самому было комфортно. Об этом в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал кинолог Валерий Алмазов.
По словам специалиста, "некультурных собачников" можно определить по агрессивной собаке, которая лает на всех подряд. Поэтому если питомец необщителен и склонен к злости, то кинолог рекомендует избегать контактов. Также следует не забывать убирать за четвероногим другом во время прогулки.
Алмазов подчеркнул, что каждый собачник должен соблюдать эти простые правила, чтобы комфортно посещать общественные места вместе с любимцем.
А ранее кинолог Владимир Голубев предупредил собачников о вреде кондиционера для их питомцев. Также специалист отметил, что в жару нет необходимости коротко стричь четырёхлапого, ведь шерсть выполняет функцию терморегулятора, защищая его как от переохлаждения, так и от перегрева.
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