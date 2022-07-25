Кинолог рассказал, как вычислить "некультурного собачника"

Каждый владелец собаки обязан обеспечить безопасность как питомцу, так и окружающим людям. Самое важное — найти золотую середину, чтобы животное не мешало никому жить и при этом ему самому было комфортно. Об этом в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал кинолог Валерий Алмазов.

По словам специалиста, "некультурных собачников" можно определить по агрессивной собаке, которая лает на всех подряд. Поэтому если питомец необщителен и склонен к злости, то кинолог рекомендует избегать контактов. Также следует не забывать убирать за четвероногим другом во время прогулки.

Алмазов подчеркнул, что каждый собачник должен соблюдать эти простые правила, чтобы комфортно посещать общественные места вместе с любимцем.