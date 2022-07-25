Учёные расшифровали "язык" собачьего хвоста

Направление хвоста собаки при вилянии показывает, знакомый или нет перед ней находится человек. К такому выводу пришли учёные Китайской академии наук, а результаты их исследования опубликованы в журнале iScience.

Специалисты использовали систему отслеживания движений и изучили 21 тысячу виляний хвостом десяти подопытных биглей. Животные в течение трёх дней встречались с незнакомцами, которые хорошо с ними обращались: гладили, играли и давали лакомства.

В итоге учёные заметили, что, когда питомцы встречались с новыми для себя людьми, их хвост вилял в левую сторону, а когда узнавали человека чаще, хвост направлялся в правую сторону. Ведущий исследователь — доктор Юн Кью Чжан — предположил, что правостороннее виляние связано с активизацией левой префронтальной коры мозга, где обрабатываются положительные эмоции. Если же хвост двигается скорее влево, значит, собака насторожена и не доверяет человеку.