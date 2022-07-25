Лжебанкиры несколько месяцев разводили москвичку и выманили у неё почти 25 млн рублей

В Москве мошенники обманули 48-летнюю кассиршу турагентства на 25 млн рублей. Как сообщает телеграм-канал SHOT, аферисты заинтересовались женщиной ещё в апреле — они позвонили потерпевшей, представились сотрудниками банка и сообщили, что "третьи лица" завладели её данными и пытаются снять со счетов сбережения на сумму 13,7 млн рублей.

Мошенники сказали, что ситуацию можно спасти, если женщина обналичит деньги и закинет их на "супербезопасную" виртуальную карту. Кассирша поверила аферистам и выполнила их указания, причём её не смутил тот факт, что после зачисления средств "сотрудники банка" попросили удалить карту из приложения.

Но мошенники не захотели останавливаться и продолжали обманывать москвичку. Через несколько месяцев, в июне, они убедили жертву оформить кредит на миллион рублей и перечислить деньги на новый счёт. Позже женщину напугали тем, что "третьи лица" оформили кредит под залог её недвижимости. Из-за этого москвичка продала собственную квартиру в Марьине стоимостью 16,4 млн и отправила злоумышленникам 10 млн.

После этого преступники перестали выходить на связь, а женщина поняла, что сотрудники банка оказались ненастоящими и всё это обман.