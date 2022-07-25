Киев получил от Германии первые ЗРК "Гепард"
Министр обороны Украины Резников сообщил о получении Киевом трёх немецких ЗРК "Гепард"
Три немецких зенитно-ракетных комплекса "Гепард" прибыли на Украину вместе с боеприпасами. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.
"От Германии сегодня зашли три первых "Гепарда" — это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам передано и несколько десятков тысяч патронов", — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона, уточнив, что они уже находятся в распоряжении ВСУ.
Кроме того, по словам Резникова, ожидается поставка ещё двенадцати "Гепардов".
Ранее в офисе Зеленского анонсировали поставки США и их союзниками до 30 систем РСЗО HIMARS и семейства MLRS. Глава офиса Андрей Ермак отметил, что ключевым вопросом на данный момент является логистика доставки ракет для этих систем.
Wikipedia / MAPN