Киев получил от Германии первые ЗРК "Гепард"

Три немецких зенитно-ракетных комплекса "Гепард" прибыли на Украину вместе с боеприпасами. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

"От Германии сегодня зашли три первых "Гепарда" — это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам передано и несколько десятков тысяч патронов", — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона, уточнив, что они уже находятся в распоряжении ВСУ.

Кроме того, по словам Резникова, ожидается поставка ещё двенадцати "Гепардов".