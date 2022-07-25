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25 июля, 11:00

Киев получил от Германии первые ЗРК "Гепард"

Министр обороны Украины Резников сообщил о получении Киевом трёх немецких ЗРК "Гепард"

Три немецких зенитно-ракетных комплекса "Гепард" прибыли на Украину вместе с боеприпасами. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

"От Германии сегодня зашли три первых "Гепарда" — это зенитно-ракетные комплексы, к которым нам передано и несколько десятков тысяч патронов", — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона, уточнив, что они уже находятся в распоряжении ВСУ.

Кроме того, по словам Резникова, ожидается поставка ещё двенадцати "Гепардов".

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Wikipedia / MAPN

Артур Лапсаков

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