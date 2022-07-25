Песков: Резиденция Путина Бочаров Ручей в Сочи не пострадала от разгула стихии
Резиденция президента Российской Федерации Владимира Путина Бочаров Ручей в Сочи не пострадала от стихии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет. Всё нормально", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.
Напомним, Сочи испытал сильнейшее потрясение, когда на город обрушился сильный залповый дождь, продолжавшийся около суток. Лайф рассказывал, как всё было и что непогода натворила на курорте. В городе действовало штормовое предупреждение, однако сегодня стало известно, что его отменили.
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