НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 июля, 10:55

Песков: Резиденция Путина Бочаров Ручей в Сочи не пострадала от разгула стихии

Резиденция президента Российской Федерации Владимира Путина Бочаров Ручей в Сочи не пострадала от стихии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Всё нормально", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

В МЧС России оценили обстановку в Сочи после аномальных ливней

В МЧС России оценили обстановку в Сочи после аномальных ливней

Напомним, Сочи испытал сильнейшее потрясение, когда на город обрушился сильный залповый дождь, продолжавшийся около суток. Лайф рассказывал, как всё было и что непогода натворила на курорте. В городе действовало штормовое предупреждение, однако сегодня стало известно, что его отменили.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров