Песков: Резиденция Путина Бочаров Ручей в Сочи не пострадала от разгула стихии

Резиденция президента Российской Федерации Владимира Путина Бочаров Ручей в Сочи не пострадала от стихии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Всё нормально", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.