Власти ФРГ отказались раскрывать местонахождение турбины Siemens для "Северного потока"

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии отказалось раскрывать информацию о местонахождении турбины Siemens, которая нужна для полноценной работы газопровода "Северный поток". Об этом заявила представитель ведомства Беате Барон.

"Я должна ещё раз указать, что здесь речь идёт о явных проблемах с безопасностью, поэтому мы не предоставляем никакой информации о том, где находится турбина", — сказала она.

Барон также добавила, что все юридические требования, соответствующие вопросы, связанные с санкциями ЕС, имеют приоритет.