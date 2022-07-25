Власти ФРГ отказались раскрывать местонахождение турбины Siemens для "Северного потока"
Министерство по делам экономики и защиты климата Германии отказалось раскрывать информацию о местонахождении турбины Siemens, которая нужна для полноценной работы газопровода "Северный поток". Об этом заявила представитель ведомства Беате Барон.
"Я должна ещё раз указать, что здесь речь идёт о явных проблемах с безопасностью, поэтому мы не предоставляем никакой информации о том, где находится турбина", — сказала она.
Барон также добавила, что все юридические требования, соответствующие вопросы, связанные с санкциями ЕС, имеют приоритет.
Ранее Лайф сообщал, что Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Её должны были транспортировать на пароме и по суше через Хельсинки. Оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Но из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось. При этом, как узнал "Коммерсант", компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода "Северный поток", уже направила "Газпрому" экспортную лицензию, выданную Канадой.
Stefan Sauer / picture alliance via Getty Images