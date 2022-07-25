Согласовано проведение встречи "Спартака" с представителями судейского корпуса

Достигнута принципиальная договорённость о встрече судейского корпуса РФС с представителями московского "Спартака". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Встреча состоится в конце недели. Отмечается, что в мероприятии также примут участие представители других клубов РПЛ.

Накануне генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб планирует провести встречу с представителями судейского корпуса РФС, на которой будут обсуждаться спорные моменты в последних матчах.