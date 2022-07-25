Согласовано проведение встречи "Спартака" с представителями судейского корпуса
Достигнута принципиальная договорённость о встрече судейского корпуса РФС с представителями московского "Спартака". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Встреча состоится в конце недели. Отмечается, что в мероприятии также примут участие представители других клубов РПЛ.
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Накануне генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что клуб планирует провести встречу с представителями судейского корпуса РФС, на которой будут обсуждаться спорные моменты в последних матчах.
Ранее Лайф сообщал, что после матча первого тура РПЛ против грозненского "Ахмата" спартаковцы обратились в РФС по поводу судейства Владислава Безбородова. Однако в организации поддержали все решения арбитра.
ФК "Спартак"