Миронов предложил переименовать Киевский вокзал и назвал два варианта
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишинёвский.
Он напомнил, что в столицах Российской империи вокзалы назывались чаще всего по конечному пункту, и выразил уверенность, что по окончании спецоперации в Москву ещё будут "прибывать поезда из братского Киева".
"Ну а если всё-таки очень хочется переименовать, то давайте назовём Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишинёвским. Как в песне. Значит, нам туда дорога. Кишинёвский вокзал на Запад нас ведёт", — написал Миронов в телеграм-канале.
А ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил вернуть Киевскому вокзалу историческое название — Брянский. Парламентарий заявил, что предложение о переименовании направят в мэрию Москвы 25 июля.
ТАСС / Михаил Джапаридзе