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25 июля, 10:44

Миронов предложил переименовать Киевский вокзал и назвал два варианта

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Киевский вокзал в Одесский или Кишинёвский.

Он напомнил, что в столицах Российской империи вокзалы назывались чаще всего по конечному пункту, и выразил уверенность, что по окончании спецоперации в Москву ещё будут "прибывать поезда из братского Киева".

"Ну а если всё-таки очень хочется переименовать, то давайте назовём Киевский вокзал Одесским. Или даже Кишинёвским. Как в песне. Значит, нам туда дорога. Кишинёвский вокзал на Запад нас ведёт", — написал Миронов в телеграм-канале.

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А ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил вернуть Киевскому вокзалу историческое название — Брянский. Парламентарий заявил, что предложение о переименовании направят в мэрию Москвы 25 июля.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Александра Вишнякова

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