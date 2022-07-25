Два способа не остаться без русской раскладки на клавиатуре ноутбука. Один дешёвый, другой долговечный

В Россию в рамках параллельного импорта стали больше завозить ноутбуков и компьютеров с клавиатурой без раскладки на кириллице. О том, как решать проблему продукции без русских букв, рассказали опрошенные газетой "Вечерняя Москва" эксперты.

Так, самый простой и дешёвый способ нанести кириллицу на клавиатуру — это использовать наклейки с русскими буквами. Их стоимость в зависимости от качества материала варьируется от 150 до 600 рублей. Но стоит помнить, что наклейки недолговечны, через какое-то время они попросту начнут отваливаться.

Второй способ решения проблемы — гравировка лазером. Её стоимость составляет до двух тысяч рублей. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рекомендует покупать устройства именно с гравировкой, так как этот способ нанесения кириллицы более качественный, чем наклейки.

"Гравировка не вредит устройству. Да, возможно, шрифт выглядит не так, как у производителя. Это может быть заметно тому, кто знает, как выглядит оригинал. Но наклейки в этом плане значительно хуже. Это такой колхоз", — резюмировал специалист.