Инфекционист рассказал, какова доля заболевших "кентавром" в Москве

Доля заболевших подвидом коронавируса "кентавр" в Москве незначительна. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

"Сейчас [доля заболевших] очень ещё незначительная. У нас в Москве BA.4, BA.5 в основном сейчас", — сказал он.

Малышев также рассказал, что на данный момент в столице достаточно тест-систем на определение "кентавра".