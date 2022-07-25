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25 июля, 11:37

Инфекционист рассказал, какова доля заболевших "кентавром" в Москве

Врач Малышев: Доля заболевших подвидом коронавируса "кентавр" в Москве незначительна

Доля заболевших подвидом коронавируса "кентавр" в Москве незначительна. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

"Сейчас [доля заболевших] очень ещё незначительная. У нас в Москве BA.4, BA.5 в основном сейчас", — сказал он.

Малышев также рассказал, что на данный момент в столице достаточно тест-систем на определение "кентавра".

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Напомним, 19 июля в России выявили первые случаи заражения "кентавром". Они были зафиксированы у пяти человек в Москве. Болезнь у пациентов протекает в лёгкой форме, в госпитализации они не нуждаются.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов
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