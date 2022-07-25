Россия может изменить правила прохода для иностранных судов по Севморпути

Министерство обороны РФ предложило пускать иностранные суда на Северный морской путь только по специальному разрешению. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника.

Так, изменения предлагается внести в ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации". Как уточняет агентство, законопроект был одобрен правительственной комиссией.

Действующие правила движения в акватории Севморпути распространяются только на коммерческие суда. А иностранные военные корабли и аппараты, которые эксплуатируются в некоммерческих целях, не попадают под действие норм, так как обладают суверенным иммунитетом. В то же время российское законодательство устанавливает право мирного прохода для иностранных военных судов только для территориального моря России.

Согласно инициативе Минобороны, действующий закон предлагается дополнить пунктом, который позволит иностранным военным и государственным судам входить во внутренние морские воды Севморпути без захода в порты или военно-морские базы по разрешению, которое должно запрашиваться по дипломатическим каналам хотя бы за 90 дней. Кроме того, на Севморпути может находиться только одно иностранное судно, если нет специального решения Правительства РФ. Также заходящие корабли должны обеспечивать безопасность судоходства, охрану окружающей среды, защиту подводных кабелей и трубопроводов, сохранять биологические ресурсы.