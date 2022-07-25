Путин попросил не перекладывать дороговизну новых отечественных самолётов на плечи пассажиров
Высокая стоимость новых российских самолётов не должна перекладываться на плечи пассажиров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по теме развития авиатранспорта в понедельник. Глава государства призвал определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновления авиапарка будут учтены интересы российских граждан. Речь идёт и о финансовой доступности билетов, и об удобстве перелётов.
"Мы понимаем стоимость отечественных авиационных судов, понимаем, что и по каким ценам компании и перевозчики будут покупать. И нужно сделать всё для того, чтобы эта стоимость — а она на первых этапах, конечно, будет существенной, — чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров", — подчеркнул президент.
Вместе с тем Путин указал, что сложная ситуация, в которой оказалась российская авиаотрасль на фоне санкций, даёт ей уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития.
"Чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал. А он у нас есть, у нас хорошие заделы достались нам ещё с советских времён", — подчеркнул российский лидер.
Ранее в понедельник стало известно, что входящая в госкорпорацию "Ростех" компания "Росэлектроника" разработала собственные компоненты для комплексов связи пассажирских самолётов Superjet и МС-21 взамен американских. А на прошлой неделе Лайф сообщал, что российская компания BBS Flight Support разрабатывает своё ПО для диспетчеров и штурманов самолётов. По замыслу разработчиков, отечественное программное обеспечение должно снизить расходы перевозчиков.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв