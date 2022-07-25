Машины "плывут", а зонты не спасают: Москву накрыл мощный ливень с грозой
В Москве меньше чем за час выпало около 10 мм осадков
Сильный ливень с грозой обрушился на Москву 25 июля, в результате чего городские улицы превратились в реки. Наибольшее количество осадков зафиксировано на востоке и юго-востоке столицы. Как сообщает Комплекс городского хозяйства в телеграм-канале, в некоторых районах Москвы меньше чем за час их выпало до десяти миллиметров.
Москвичи опубликовали кадры затопленных улиц столицы после ливня. Видео © VK / Московский NEWS Первый Московский
При этом подчёркивается, что водосточная сеть столицы справляется с объёмом осадков. На городских улицах дежурят порядка 290 единиц техники бригады ГУП "Мосводосток".
Кадрами последствий непогоды жители столицы поделились в соцсетях. На них видно, что машины буквально плывут по улицам, преодолевая воду. Вероятно, больше всего не повезло пешеходам, которые столкнулись с трудностями из-за ливня. Так, некоторым из них приходилось обходить затопленные тротуары, при этом зонты совершенно не спасали от воды.
"Автобусы по колёса в воде. Я такого ещё не видел", — комментирует автор одного из видеороликов.
По прогнозам синоптиков, непогода в столице сохранится до конца суток. На данный момент в Москве есть вероятность ливней, возможны гроза и шквалистое усиление ветра до 15 м/с.
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