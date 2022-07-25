Минэкономики ФРГ: Причин для сокращения поставок газа по "Северному потоку" нет
Власти Германии не увидели технических причин для сокращения поставок газа по трубопроводу "Северный поток". Об этом говорится в сообщении Министерства экономики ФРГ в "Твиттере".
"По поводу заявления "Газпрома": по нашей информации, технических причин для снижения поставок по "Северному потоку" нет. Министерство очень внимательно следит за ситуацией вместе с Федеральным сетевым агентством и кризисной группой по газу", — отмечается в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что условия согласования экспорта турбины, необходимые по санкционному праву, выполнены, а Канада выдала все документы.
Напомним, 17 июля Канада отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Её должны были транспортировать на пароме и по суше через Хельсинки. Оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля. Но из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось. Позже СМИ сообщили, что компания Siemens Energy, обслуживающая турбины для газопровода "Северный поток", уже направила "Газпрому" экспортную лицензию, выданную Канадой. В российской компании отметили, что полученные документы не снимают риски. А сегодня, 25 июля, "Газпром" сообщил, что останавливает ещё одну турбину компании Siemens на компрессорной станции "Портовая", из-за этого поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубов в сутки, что ниже текущих цифр.
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