Минэкономики ФРГ: Причин для сокращения поставок газа по "Северному потоку" нет

Власти Германии не увидели технических причин для сокращения поставок газа по трубопроводу "Северный поток". Об этом говорится в сообщении Министерства экономики ФРГ в "Твиттере".

"По поводу заявления "Газпрома": по нашей информации, технических причин для снижения поставок по "Северному потоку" нет. Министерство очень внимательно следит за ситуацией вместе с Федеральным сетевым агентством и кризисной группой по газу", — отмечается в заявлении.