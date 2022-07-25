Путин: Неадекватные санкции Запада поставили под удар авиаперевозки
Неадекватные антироссийские санкции Запада поставили под удар сферу авиаперевозок. Об этом на совещании с членами кабмина заявил президент РФ Владимир Путин.
"В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнёров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом", — отметил глава государства.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что сложившаяся ситуация, несмотря на все сложности, создаёт "уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития". При этом он добавил, что затраты на развитие авиаотрасли не должны "ложиться на плечи" пассажиров.
Ранее, в понедельник, стало известно, что входящая в госкорпорацию "Ростех" компания "Росэлектроника" разработала собственные компоненты для комплексов связи пассажирских самолётов Superjet и МС-21 взамен американских. На прошлой неделе Лайф сообщал, что российская компания BBS Flight Support разрабатывает своё ПО для диспетчеров и штурманов самолётов. По замыслу разработчиков, отечественное программное обеспечение должно снизить расходы перевозчиков.
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