Путин: Неадекватные санкции Запада поставили под удар авиаперевозки

Неадекватные антироссийские санкции Запада поставили под удар сферу авиаперевозок. Об этом на совещании с членами кабмина заявил президент РФ Владимир Путин.

"В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнёров, именно бывших, потому что они отказываются с нами работать, откровенного политического давления на коммерческие компании, сфера воздушных перевозок оказалась под ударом", — отметил глава государства.