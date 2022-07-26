Немецкий депутат потребовал срочно дать "Газпрому" все нужные документы по турбине

Российская сторона должна "сейчас же получить все документы" по турбине для газопровода "Северный поток". Такое мнение высказал представитель партии "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре. Он уточнил, что отправить "Газпрому" нужно всё, что тот потребует.

"Газпром" не может устанавливать такую турбину, полагаясь просто на удачу", — сказал Котре в беседе с ТАСС.

По мнению депутата, задержка передачи необходимых "Газпрому" документов "провоцирует большой экономический и дипломатический ущерб".