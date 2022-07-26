В Приморье супруги пошли за грибами и пропали
Пропавшие супруги. Фото © PrimPoisk
41-летние Игорь и Елена Воробьёвы отправились 23 июля в лесной массив в районе посёлка Рыбачий Надеждинского района Приморья за грибами и не вернулись.
Как сообщает РИА VladNews, волонтёры развернули поиски пропавших. Жителей района призывают присоединиться. В социальных сетях опубликованы фотографии-ориентировки.
Ранее Лайф сообщал, что под Оренбургом пропал шестилетний мальчик с ДЦП. На его поиски вышло свыше 100 полицейских и волонтёров.