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26 июля, 02:42

В Приморье супруги пошли за грибами и пропали

<p>Пропавшие супруги. Фото © <a href="https://web.telegram.org/z/#-1191628396" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PrimPoisk</a></p>

Пропавшие супруги. Фото © PrimPoisk

41-летние Игорь и Елена Воробьёвы отправились 23 июля в лесной массив в районе посёлка Рыбачий Надеждинского района Приморья за грибами и не вернулись.

Как сообщает РИА VladNews, волонтёры развернули поиски пропавших. Жителей района призывают присоединиться. В социальных сетях опубликованы фотографии-ориентировки.

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Светлана Шумакова

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