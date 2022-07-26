Пушков рассказал, какая угроза нависла над Молдавией из-за Санду

Реальная угроза для Молдавии заключается в намерениях президента Майи Санду превратить страну в провинцию Румынии. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Это реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути", — написал член Совфеда в своём Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску ответил на слухи о возможном объединении страны с соседней Румынией. Глава МИД назвал это спекуляцией, указав на то, что у Молдавии с Румынией "особенные отношения".