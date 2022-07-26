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26 июля, 02:29
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Пушков рассказал, какая угроза нависла над Молдавией из-за Санду

Сенатор Пушков: Санду намерена превратить Молдавию в провинцию Румынии

Реальная угроза для Молдавии заключается в намерениях президента Майи Санду превратить страну в провинцию Румынии. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Это реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути", — написал член Совфеда в своём Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску ответил на слухи о возможном объединении страны с соседней Румынией. Глава МИД назвал это спекуляцией, указав на то, что у Молдавии с Румынией "особенные отношения".

Глава МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске начала военных действий

Глава МИД Приднестровья предупредил Молдавию о риске начала военных действий

Ранее Лайф сообщал, что сенатор Джабаров уличил Запад в попытках создать из Молдавии вторую Украину, накачивая страну оружием. По его мнению, эти действия лишь отодвинут возможность мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Светлана Шумакова

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