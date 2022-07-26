Пушков рассказал, какая угроза нависла над Молдавией из-за Санду
Сенатор Пушков: Санду намерена превратить Молдавию в провинцию Румынии
Реальная угроза для Молдавии заключается в намерениях президента Майи Санду превратить страну в провинцию Румынии. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Это реальная угроза: Приднестровье, судя по настроениям его граждан и заявлениям его руководства, не намерено идти по этому пути", — написал член Совфеда в своём Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску ответил на слухи о возможном объединении страны с соседней Румынией. Глава МИД назвал это спекуляцией, указав на то, что у Молдавии с Румынией "особенные отношения".
Ранее Лайф сообщал, что сенатор Джабаров уличил Запад в попытках создать из Молдавии вторую Украину, накачивая страну оружием. По его мнению, эти действия лишь отодвинут возможность мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков