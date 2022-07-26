Российские силы ПВО стали сбивать ракеты HIMARS "Буками"
Зенитчик группировки "О": Российские силы ПВО научились сбивать ракеты HIMARS "Буками"
Российские зенитчики из группировки "О" в рамках спецоперации на Украине стали сбивать ракеты американских установок HIMARS при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук М-3". Об этом РИА "Новости" рассказал офицер зенитных войск, работающий на том направлении.
"Зенитно-ракетный комплекс "Бук М-3" я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было [заявлено]", — приводит агентство слова собеседника.
Он рассказал, что при помощи "Буков" уже сбита не одна ракета HIMARS в небе Донбасса, хоть это и непросто. По словам военнослужащего, это самая сложная цель. Ракеты американских комплексов летят на очень большой высоте — до 22 тысяч метров.
"Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное… Наши боевые расчёты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение десяти секунд… Эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, всего лишь ноль один. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной", — сказал офицер.
Ранее Лайф писал, что глава Генштаба США Милли заявил о передаче Киеву 12 РСЗО HIMARS. В общей сложности на Украину планируется отправить более 20 аналогичных установок. Они будут включены в новый пакет военной помощи Незалежной. Кроме того, в США заявили, что обучили применению РСЗО HIMARS около 200 военнослужащих Украины.
ЗРК "Бук М-3". Фото © Минобороны РФ