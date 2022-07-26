Российские силы ПВО стали сбивать ракеты HIMARS "Буками"

Российские зенитчики из группировки "О" в рамках спецоперации на Украине стали сбивать ракеты американских установок HIMARS при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук М-3". Об этом РИА "Новости" рассказал офицер зенитных войск, работающий на том направлении.

"Зенитно-ракетный комплекс "Бук М-3" я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было [заявлено]", — приводит агентство слова собеседника.

Он рассказал, что при помощи "Буков" уже сбита не одна ракета HIMARS в небе Донбасса, хоть это и непросто. По словам военнослужащего, это самая сложная цель. Ракеты американских комплексов летят на очень большой высоте — до 22 тысяч метров.