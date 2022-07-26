Эксперт: Словацкие МиГ-29 "не решат проблему" Украины

Готовность передачи Словакией одиннадцати сверхзвуковых истребителей МиГ-29 Украине — заранее спланированный ход. Так считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он указал на то, что сразу после 24 февраля Братислава вдруг отказалась от использования этих российских самолётов. При этом власти страны заключили контракт на поставку 14 американских истребителей F-16. Обозреватель назвал это коллективным сговором.

"Всю военную технику советского производства решением коллективного Запада планировали передать ВСУ. Потому что якобы их специалисты хорошо владеют советскими образцами вооружений и боевой техники. Естественно, для них эти экземпляры очень приемлемы. Обратите внимание: 24 февраля они вдруг отказываются от этого вооружения. Это коллективный подход к тому, чтобы вооружение и технику передавать Украине", — сказал Кошкин в беседе с телеканалом "360".

Военный эксперт отметил, что США идут по такому пути: призывают страны сбросить всё вооружение из бывшего СССР на Украину, а перевооружать союзников НАТО за деньги оружием, которое производит американский ВПК. Он назвал уткой то, что "они якобы по всему миру собирают советские образцы боевой техники и вооружения, чтобы снабдить Киев". Однако, как говорит специалист, несколько истребителей не переломят ход спецоперации и ситуацию в воздухе в целом. В связи с этим, по его мнению, конфликт для Украины затянется, а это, указывает Кошкин, продолжение реализации цели Вашингтона.

"Вообще, кризис вокруг Украины — проект Вашингтона, который со всех сторон выгоден для США и весьма ущербным оказался для их союзников. <…> Раз так, ни о каких контрударах по <…> Херсонской и Запорожской областям не может быть и речи", — заключил Андрей Кошкин.

25 июля в Братиславу прибыл министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Предмет обсуждения сторон — предоставление военной поддержки Украине. Словакия допустила передачу Киеву своих одиннадцати сверхзвуковых истребителей МиГ-29 уже к концу августа. Об этом говорится в публикации корреспондента телеканала Sky News Деборы Хейнс. Корреспондент процитировала министра обороны Словакии Ярослава Надя.

"Он говорит, что самолёты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолёты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако Словакии понадобится план с союзниками для восполнения технических возможностей", — написала она в своём Twitter-аккаунте.