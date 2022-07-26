ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из "Градов"

Вооружённые силы Украины выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 15 ракет из ракетных систем залпового огня "Град". Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) по направлению: 03:46 — н.п. Невельское — г. Донецк (Куйбышевский, Кировский р-ны), выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Через 15 минут после этого обстрела был ещё один. Со стороны украинских военных по Донецку было выпущено 12 снарядов калибром 152 мм.