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26 июля, 00:41

В МИД рассказали, какие страны могут упростить визовый режим для россиян

Дипломат Волынкин: Идут переговоры об упрощении визового режима с 18 странами

Россия сейчас ведёт переговоры с 18 государствами об упрощении визового режима. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

"МИД России на постоянной основе ведёт работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран", — приводит ТАСС слова дипломата.

Он пояснил, что это некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а ещё Китай, Гонконг, Малайзия. Так, что касается последней, с ней Москва согласует проект соглашения об отмене виз.

"С китайскими партнёрами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной", — добавил Волынкин.

В МИД пояснили, ответит ли Россия на введение Украиной визового режима

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Как рассказывал Лайф, ранее в Финляндии министр по делам ЕС заявила, что её страна не будет запрещать выдачу виз россиянам из-за военной спецоперации на Украине.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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