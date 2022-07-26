В МИД рассказали, какие страны могут упростить визовый режим для россиян
Дипломат Волынкин: Идут переговоры об упрощении визового режима с 18 странами
Россия сейчас ведёт переговоры с 18 государствами об упрощении визового режима. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
"МИД России на постоянной основе ведёт работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран", — приводит ТАСС слова дипломата.
Он пояснил, что это некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а ещё Китай, Гонконг, Малайзия. Так, что касается последней, с ней Москва согласует проект соглашения об отмене виз.
"С китайскими партнёрами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной", — добавил Волынкин.
Как рассказывал Лайф, ранее в Финляндии министр по делам ЕС заявила, что её страна не будет запрещать выдачу виз россиянам из-за военной спецоперации на Украине.
Агентство "Москва"