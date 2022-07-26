На Украине сообщили о росте давления в газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород

Компания "Оператор ГТС Украины", отвечающая за работу газотранспортной системы страны, сообщила о росте давления в газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород. Об этом говорится в сообщении на её сайте.

"25 июля диспетчеры "Оператора ГТС Украины" зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород на участке госграница Россия — Украина", — заявили в компании.

В сообщении на сайте заявлено, что соответствующего уведомления о повышении давления "Оператор ГТС Украины" от "Газпрома" не получал. В связи с этим компания предупредила о риске внештатных ситуаций на газопроводе. Как заявил гендиректор оператора Сергей Макогон, пострадать якобы могут потребители в Европе.