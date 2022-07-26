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25 июля, 23:59

На Украине сообщили о росте давления в газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород

Компания "Оператор ГТС Украины", отвечающая за работу газотранспортной системы страны, сообщила о росте давления в газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород. Об этом говорится в сообщении на её сайте.

"25 июля диспетчеры "Оператора ГТС Украины" зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород на участке госграница Россия — Украина", — заявили в компании.

В сообщении на сайте заявлено, что соответствующего уведомления о повышении давления "Оператор ГТС Украины" от "Газпрома" не получал. В связи с этим компания предупредила о риске внештатных ситуаций на газопроводе. Как заявил гендиректор оператора Сергей Макогон, пострадать якобы могут потребители в Европе.

Цена газа подскочила после сообщения об остановке ещё одной турбины "Северного потока"

Цена газа подскочила после сообщения об остановке ещё одной турбины "Северного потока"

Лайф рассказывал, что 25 июля "Газпром" сообщил об остановке ещё одной турбины производства компании Siemens на компрессорной станции "Портовая". Из-за этого поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубов в сутки.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Григорьев

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