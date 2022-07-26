Врач предупредил о риске воспаления мозга из-за перелётов

Перепады давления во время авиаперелётов могут стать причиной развития аэроотита. Заболевание может перерасти в гнойный средний отит или во вторичный гнойный менингит. Об этом сообщил врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Аэроотит — это воспаление слуховой трубы и среднего уха, но полученное вследствие перелёта. Вариант первый — проходит бесследно и само. Вариант второй — при помощи прописанных лекарств. Третий — в клинике проводят процедуры, которые выравнивают давление, снимают воспаление в слуховой трубе. Четвёртый вариант — когда всё плохо и лечение почти не помогает", — рассказал Владимир Зайцев в беседе с Ura.ru.

Когда в среднем ухе развивается гнойный процесс и барабанную перепонку разрывает, это острый гнойный средний отит. Иногда она может не зарастать. Может случиться так, что гноя накапливается так много, что он разрывает её и вытекает через слуховой проход. Тогда пациенту становится легче. Если этого не произошло, то гной может выйти на уровень головного мозга. Это уже вторичный гнойный менингит, то есть воспаление мозговых оболочек, объяснил отоларинголог.