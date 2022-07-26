Экономист рассказал, когда закончатся "прыжки" курса доллара

Курс рубля к доллару может стабилизироваться уже к осени. Или же российская национальная валюта будет постепенно сдавать позиции перед американской до конца года, возвращаясь к докризисным показателям. Таким прогнозом в интервью Лайфу поделился экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Пётр Заборцев.

"Так или иначе, текущая сложившаяся валютная ситуация — это точно не навсегда. И эти прыжки в диапазоне 50–70 рублей за доллар продолжатся не слишком продолжительное время. Уже в начале осени я ожидаю, что курс в лучшем случае стабилизируется. А в худшем нас ждёт его поступательное снижение вплоть до конца года", — сказал экономист.

Основной причиной резкого укрепления курса рубля он называет высокий профицит торгового и платёжного баланса. Это давит на цену доллара и евро. Правительство вынуждено реагировать. Как говорит Пётр Заборцев, переукрепление рубля снижает конкурентоспособность российской экономики, ориентированной как на экспорт, так и на импортозамещение.

Последнее ослабление курса рубля до 63–65 за доллар экономист связывает именно с действиями правительства. Однако затем нацвалюта опять откатилась до отметки 54–55 рублей за доллар. По мнению эксперта, подобное можно будет наблюдать ещё несколько недель, до конца августа – начала сентября.

"Может, немного дольше. А дальше стоит ждать фундаментальных изменений. Либо в позиции правительства, либо на рынке", — говорит Пётр Заборцев.

По его мнению, выход — в системных реформах, в том числе в отвязывании российской экономики от внешней конъюнктуры.