"Они для украинской власти враги": ВСУ не выпускают харьковчан на освобождённые Россией территории

Военнослужащие Вооружённых сил Украины не выпускают жителей Харьковской области на территории, подконтрольные России. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев. Он рассказал, что людям угрожают вплоть до физического уничтожения.

"Это целенаправленное уничтожение, я считаю, населения. <…> У нас есть конкретные факты, когда расстреливали из автомобиля целыми семьями с детьми. <…> Никто не разбирался: едут люди в сторону Российской Федерации, значит, они для украинской власти враги", — сообщил Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме этого, согласно данным разведки, как рассказал Ганчев, украинские военные готовили провокацию на дамбе Печенежского водохранилища. Это произошло именно тогда, когда через неё собирались эвакуироваться местные жители. По словам чиновника, ВСУ были намерены дождаться момента переправы и "подорвать эту дамбу вместе с людьми, показать это как бомбардировку со стороны Российской Федерации".