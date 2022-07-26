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25 июля, 22:06

Счётная палата не оценила идею повысить налоги для зарабатывающих 50 млн в год

"Известия": В Счётной палате не поддержали идею повышения НДФЛ для богатых до 18%

Счётная палата не поддержала предложение об увеличении налога на доходы физических лиц до 18% для тех, кто зарабатывает более 50 млн рублей в год. Аудиторы не сочли обоснованной именно эту сумму, хотя и признали, что новшество приведёт к росту доходов бюджета.

"Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация предполагаемых решений повлечёт увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчёт дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается", — говорится в заключении аудиторов, о чём сообщают "Известия".

В Счётной палате уточняют, что принимать решение о развитии прогрессивной шкалы налогообложения физлиц можно, но только после анализа уже полученных результатов. К примеру, того, как показало себя повышение НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн.

В ряде фракций готовы инициативу одобрить. Эксперты считают, что в условиях санкций принятие законопроекта может привести к уходу бизнеса в тень и отказу от уплаты налогов.

Законопроект об увеличении НДФЛ был внесён в Госдуму в июне и может быть рассмотрен нижней палатой в сентябре этого года.

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Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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