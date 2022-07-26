Диетолог назвал "абсолютно вредный" продукт, приводящий даже к раку

Сладкие прохладительные напитки, потребляемые в большом количестве, могут привести не только к ожирению, но и к гипертонии, диабету и даже раку. Об этом предупредил врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург. Подавляющее большинство лимонадов, которые стоят на полках магазинов, очень сладкие, пояснил он. В них есть ароматизаторы, красители и очень много сахара.

"Это абсолютно вредный продукт. Сахар в жидком виде ещё вреднее, чем сахар в составе еды, которую надо жевать. Жидкий сахар слишком быстро усваивается организмом и в какой-то момент его концентрация в крови и тканях может резко повыситься. Организм человека не умеет справляться с такими "аварийными" повышениями уровня сахара", — рассказал Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Из-за этого, как объяснил диетолог, возникает интоксикация, воспаление, связывание молекул сахара с молекулами белков, то есть гликирование. Все эти процессы провоцируют развитие крайне опасных заболеваний вплоть до рака. Активизируются возрастные болезни, наступает ожирение. Люди, злоупотребляющие лимонадом, более подвержены таким болезням, как диабет, атеросклероз, гипертония, некоторые виды опухолей, сказал Гинзбург. Врач назвал такой напиток "пойлом" и уточнил, что это не еда, а значит, покупая его, человек изначально хочет пить. Только вот сахар — это еда, воды из него не получишь, подчеркнул медик.

"Если хочется получить какое-то удовольствие, то очень хорошо делать лимонады самостоятельно с добавлением лимона, имбиря и натуральных подсластителей, но только без сахара. Можно использовать ягодные морсы или травяные настои, они великолепно действуют в жару", — посоветовал Гинзбург.