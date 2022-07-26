Госдеп увидел во внешней политике России признаки "изоляции"

В Вашингтоне вновь назвали Россию "изгоем", говоря об иностранных визитах российских властей. Так, после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова о якобы имеющей место изоляции РФ заявил официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс. На брифинге его попросили оценить и поездку президента страны Владимира Путина в Иран на фоне заявлений США на тему "российской блокады" западом.

"Становится ясно, что Россия осознаёт, что её действия приводят к тому, что она становится изгоем", — сказал Прайс.