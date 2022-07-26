Госдеп увидел во внешней политике России признаки "изоляции"
Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Россия становится изгоем
В Вашингтоне вновь назвали Россию "изгоем", говоря об иностранных визитах российских властей. Так, после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова о якобы имеющей место изоляции РФ заявил официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс. На брифинге его попросили оценить и поездку президента страны Владимира Путина в Иран на фоне заявлений США на тему "российской блокады" западом.
"Становится ясно, что Россия осознаёт, что её действия приводят к тому, что она становится изгоем", — сказал Прайс.
Он заявил, что якобы очевидно, что Лавров ищет "возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией". Прайс добавил, что Штаты мало волнуют встраиваемые Россией диалоги. Он сослался на "послания" с форума G20 и площадки ООН, которые якобы единодушны в оценке действий Москвы.
Как писал Лайф ранее, Захарова не увидела логики в заявлениях США об изоляции России. Пытаясь раскрутить этот тезис, Штаты используют любые методы, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А Посольство РФ в США опровергло утверждения об "изоляции" российской делегации на саммите глав МИД G20 на Бали. По словам дипломатов, такие утверждения сравнимы с "сеансом самогипноза". Посол в Индонезии Людмила Воробьёва также подтвердила, что никакой изоляции не было: на двусторонние переговоры с Сергеем Лавровым выстраивалась очередь.
Wikipedia / Alvesgaspar