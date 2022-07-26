Трасс призвала не повторять ошибок с Китаем, которые Европа "совершила с Россией"
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Британия не должна совершать ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией. Об этом она сказала во время первых выборных дебатов с экс-главой Минфина Риши Сунаком.
"На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от неё стратегически зависимыми", — заявила Трасс.
Она уточнила, что имеет в виду высокую зависимость Европы от поставок нефти и газа из России.
Ранее Лайф писал, что в финальный раунд борьбы за пост премьера Великобритании вышли экс-глава Минфина страны Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс. По итогам пятого раунда внутрипартийного голосования меньше всего поддержки со стороны коллег получила замминистра торговли Пенни Мордонт — 105 голосов, Сунак же упрочил лидерство с 118 до 137 голосов, а Трасс отдали предпочтение 111 депутатов.
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