Трасс призвала не повторять ошибок с Китаем, которые Европа "совершила с Россией"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Британия не должна совершать ошибок в отношениях с Китаем, которые совершила с Россией. Об этом она сказала во время первых выборных дебатов с экс-главой Минфина Риши Сунаком.

"На мой взгляд, мы не должны повторять ошибок, которые мы совершили с Россией, став от неё стратегически зависимыми", — заявила Трасс.

Она уточнила, что имеет в виду высокую зависимость Европы от поставок нефти и газа из России.