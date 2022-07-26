Казнён японец, устроивший резню в Токио в 2008 году

В Японии казнили Томохиро Като, который устроил в июне 2008 года резню в токийском районе Акихабара. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на свои источники.

Казнят в Японии через повешение. Като был приговорён к смерти в 2011 году. Защита пыталась обжаловать это решение, но Верховный суд отклонил апелляцию.

Резня в районе — одно из самых резонансных преступлений в современной истории Японии. Жертвами нападения Като стали семь человек, ещё десятерых он успел ранить. Преступник въехал в людей на грузовике на оживлённой улице. Затем он вышел из машины и начал атаковать с ножом всех, кто попадался под руку. Его там же быстро задержали.

Это не первая казнь в Японии за последнее время. 21 декабря 2021 года там были казнены трое преступников. Один из них — за массовое убийство, а двое других — за нападение на зал игровых автоматов с убийством сотрудника.