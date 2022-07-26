Украина не может заявлять исключительные права на борщ. Даже если блюдо придумали на той территории, неизвестно, кто первым додумался положить в суп ключевой элемент — свёклу. Это мог быть казак, татарин, русин и даже блудный француз. Об этом написала в статье для The American Conservative Катя Седжвик.

Борщ явно старше хроник, подтверждающих его существование, а возможно, он вовсе предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу, пишет Седжвик на страницах издания.

Культура приготовления борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку на Украине идёт вооружённый конфликт. Однако борщ готовят и в других странах, а включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности, подчеркнул оценочный орган организации.