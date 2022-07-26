В США отказались признать претензии Украины на борщ
The American Conservative: Украина не может заявлять исключительные права на борщ
Украина не может заявлять исключительные права на борщ. Даже если блюдо придумали на той территории, неизвестно, кто первым додумался положить в суп ключевой элемент — свёклу. Это мог быть казак, татарин, русин и даже блудный француз. Об этом написала в статье для The American Conservative Катя Седжвик.
Борщ явно старше хроник, подтверждающих его существование, а возможно, он вовсе предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу, пишет Седжвик на страницах издания.
Культура приготовления борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку на Украине идёт вооружённый конфликт. Однако борщ готовят и в других странах, а включение какого-либо элемента в один из списков конвенции не подразумевает исключительности или собственности, подчеркнул оценочный орган организации.
Ранее Лайф приводил заявление постпреда России при ЮНЕСКО Александра Кузнецова о том, что включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО не даёт Украине особых прав на приготовление этого блюда. Дипломат отметил, что Киев представляет дело так, будто Россия является угрозой для культуры приготовления украинского борща, однако все осознают отсутствие реального риска, там хотят обратить на себя внимание.