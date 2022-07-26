National Interest: Россия купается в деньгах, пока Запад страдает из-за санкций

Россия вышла на рекордные профициты. И это на фоне того, как Запад пытается развалить российскую экономику ограничениями. Констатирует такие последствия американское издание The National Interest. Несмотря на неоднократные заверения президента США Джо Байдена и других западных лидеров в том, что "самые жёсткие экономические санкции в истории" нанесут ущерб экономике РФ, этого не произошло, говорится в статье.

А вот европейские страны, пишет журнал, напротив, получили двойную порцию проблем: топлива из-за сокращения поставок из России не хватает, а рост цен на энергоносители подстёгивает инфляцию. Редакция при этом приводит данные за второй квартал нынешнего года, когда профицит внешней торговли РФ составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Российская валюта подорожала до значений 2015 года по отношению к евро. "Пухлому кошельку" страны, как говорится в материале, способствуют высокие цены на товары и способность экспортировать нефть, газ, зерно и золото. А санкции тем временем приносят проблемы всем, кроме объекта ограничений. Москва "ни на грамм не пострадала", резюмирует автор статьи.