Судимый приморец угнал катафалк и поехал к девушкам

Житель Кавалеровского округа Приморского края угнал катафалк из ритуальной службы и поехал к девушкам. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства и определили, что служебный автомобиль Toyota Hiace из гаража увёл сотрудник фирмы.

"Ранее подозреваемый в угоне, работающий водителем в ритуальной службе, неправомерно, без разрешения собственника, путём свободного доступа завладел автомобилем марки Toyota Hiace и поехал на нём по личным делам в город Арсеньев", — говорится в сообщении УМВД по Приморскому краю.

Злоумышленником оказался ранее судимый 28-летний местный житель. В содеянном он сознался. Пока ездил к девушкам, автомобиль успел помять. На любвеобильного угонщика завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем", которая предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.

Но пока фигуранта не стали арестовывать, оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему предстоит возместить материальный ущерб владельцу авто.