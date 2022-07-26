СМИ узнали о готовности Белого дома объявить ЧС из-за оспы обезьян

Из-за роста случаев заражения оспой обезьян администрация президента США Джо Байдена подумывает о том, чтобы объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Власти страны также планируют назначить в Белом доме координатора по борьбе с распространением заболевания, пишет газета Washington Post.

Как сообщает издание, произошло это после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Вопрос в администрации обсуждался вместе со специалистами ВОЗ. В США с мая было зафиксировано около 2900 случаев заболевания. И хотя, как говорится в материале, чаще всего это происходит среди геев и бисексуалов, эксперты опасаются распространения на другие группы населения.