Украину предложили официально признать террористическим государством

"Справедливая Россия – За правду" внесла в Правительство РФ законопроект о признании Украины террористическим государством. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

"Вчера с депутатами нашей фракции мы внесли очень знаковый законопроект, обосновывающий признание нынешней Украины террористическим государством. Совершенно очевидно, что сегодня ВСУ на приграничных территориях с Россией, ДНР, ЛНР, освобождённых территориях Украины осуществляют действия, которые имеют все признаки террористических актов", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, действия ВСУ в Донбассе и на приграничных территориях с РФ имеют все признаки терактов: "украинские военные целенаправленно и умышленно наносят циничные удары по мирным гражданам".