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Опубликовано 26 июля 2022, 12:01

Украину предложили официально признать террористическим государством

"Справедливая Россия – За правду" предложила признать Украину террористическим государством

"Справедливая Россия – За правду" внесла в Правительство РФ законопроект о признании Украины террористическим государством. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

"Вчера с депутатами нашей фракции мы внесли очень знаковый законопроект, обосновывающий признание нынешней Украины террористическим государством. Совершенно очевидно, что сегодня ВСУ на приграничных территориях с Россией, ДНР, ЛНР, освобождённых территориях Украины осуществляют действия, которые имеют все признаки террористических актов", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, действия ВСУ в Донбассе и на приграничных территориях с РФ имеют все признаки терактов: "украинские военные целенаправленно и умышленно наносят циничные удары по мирным гражданам".

Политолог перечислил террористические методы Киева по запугиванию украинцев
Политолог перечислил террористические методы Киева по запугиванию украинцев

А ранее депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов призывал объявить США террористическим государством, поскольку Вашингтон передаёт Киеву данные со спутников для обстрелов российских городов.

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Александра Вишнякова
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