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26 июля, 08:53

Дедушка с внучкой из Бурятии утонули в Мексике при нелегальном пересечении границы с США

Дедушка с внучкой из Бурятии утонули в Мексике при попытке нелегально пересечь границу с США для того, чтобы увидеться с мамой девочки. Об этом сообщает Babr Mash.

По данным телеграм-канала, Баирма и Бадма давно не видели дочь, которая переехала в Лос-Анджелес, оставив с родителями дочь. Вместе с 15-летней внучкой семейная пара решила отправиться в Америку на встречу, однако оформить визу у них никак не получалось. Тогда семья решила добраться из Улан-Удэ в Штаты через Мексику.

14 июля они были уже в Сьюдад-Хуаресе, откуда отправились в Эль-Пасо. Пересекая реку в полной темноте, девочка поскользнулась и упала в воду, после чего её унесло сильным течением. Дедушка бросился её спасать. Тело подростка нашли через час, а тело 64-летнего мужчины только через пять дней.

Сообщается, что погибших собираются кремировать. Узнав о трагедии, в столицу Бурятии из США приехала мама девочки, с которой та так и не смогла встретиться.

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Ранее Лайф рассказывал, что случайный прохожий на Сахалине спас тонущих ребёнка и дедушку-инвалида. Семилетний Костя и 63-летний Виктор отдыхали на побережье, когда их едва не унесло в море из устья реки в селе Хоэ Александровск-Сахалинского района.

Обложка ©

Pexels

Григорий Воронцов

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