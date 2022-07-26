Дедушка с внучкой из Бурятии утонули в Мексике при нелегальном пересечении границы с США

Дедушка с внучкой из Бурятии утонули в Мексике при попытке нелегально пересечь границу с США для того, чтобы увидеться с мамой девочки. Об этом сообщает Babr Mash.

По данным телеграм-канала, Баирма и Бадма давно не видели дочь, которая переехала в Лос-Анджелес, оставив с родителями дочь. Вместе с 15-летней внучкой семейная пара решила отправиться в Америку на встречу, однако оформить визу у них никак не получалось. Тогда семья решила добраться из Улан-Удэ в Штаты через Мексику.

14 июля они были уже в Сьюдад-Хуаресе, откуда отправились в Эль-Пасо. Пересекая реку в полной темноте, девочка поскользнулась и упала в воду, после чего её унесло сильным течением. Дедушка бросился её спасать. Тело подростка нашли через час, а тело 64-летнего мужчины только через пять дней.

Сообщается, что погибших собираются кремировать. Узнав о трагедии, в столицу Бурятии из США приехала мама девочки, с которой та так и не смогла встретиться.