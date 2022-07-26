НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 июля, 08:49

Убийца двух пенсионеров в Подмосковье сдался полиции

Задержан подозреваемый в убийстве двух пенсионеров в Подмосковье

<p>Подозреваемый Игорь К. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/41942" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемый Игорь К. Обложка © Telegram-канал SHOT

Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин в Павловском Посаде Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По предварительным данным, 53-летний Игорь К. сам пришёл в полицию. Известно, что он состоит на учёте в ПНД с диагнозом "шизофрения".

"На всех точил зуб": Сосед рассказал о предполагаемом убийце двух пенсионеров в Подмосковье

"На всех точил зуб": Сосед рассказал о предполагаемом убийце двух пенсионеров в Подмосковье

Напомним, зверское убийство двух пенсионеров произошло в Павловском Посаде 23 июля. 58-летнего мужчину с ранами в области туловища правоохранители нашли на дороге, ведущей от посёлка Аверкиево. А тело другого — 60-летнего — с идентичными повреждениями было обнаружено на дачном участке в деревне Власово. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров