Убийца двух пенсионеров в Подмосковье сдался полиции

Задержан подозреваемый в убийстве двух мужчин в Павловском Посаде Московской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По предварительным данным, 53-летний Игорь К. сам пришёл в полицию. Известно, что он состоит на учёте в ПНД с диагнозом "шизофрения".

"На всех точил зуб": Сосед рассказал о предполагаемом убийце двух пенсионеров в Подмосковье

Напомним, зверское убийство двух пенсионеров произошло в Павловском Посаде 23 июля. 58-летнего мужчину с ранами в области туловища правоохранители нашли на дороге, ведущей от посёлка Аверкиево. А тело другого — 60-летнего — с идентичными повреждениями было обнаружено на дачном участке в деревне Власово. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".