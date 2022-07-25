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25 июля, 13:16

"На всех точил зуб": Сосед рассказал о предполагаемом убийце двух пенсионеров в Подмосковье

Сосед рассказал о подозреваемом в убийстве двух пенсионеров в Подмосковье

<p>Предполагаемый убийца двух пенсионеров в Подмосковье. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/41904" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Предполагаемый убийца двух пенсионеров в Подмосковье. Обложка © Telegram / SHOT

Житель деревни Власово Павлово-Посадского района рассказал о соседе Игоре К., который подозревается в убийстве двух односельчан. Отметим, что на след мужчины правоохранителям выйти до сих пор не удалось.

"Человек неадекватный, хитрый. Бывший охотник, лес знает <…>. Он на всех точил свой зуб, от него можно ожидать чего угодно", — приводит телеканал "360" слова Алексея.

Вместе с тем он отметил, что хорошо знал одного из убитых. Алексей сообщил, что тот был хорошим человеком, следил за лесом, кормил животных и боролся с браконьерами. Пенсионер также пользовался уважением среди многих односельчан.

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Как сообщал Лайф, зверское убийство двух пенсионеров произошло в Подмосковье 23 июля. Первое тело обнаружили на дороге, ведущей к Аверкиевскому лесничеству. Второе — на одном из участков в деревне Власово. У жертв одинаковые огнестрельные раны в области туловища. По данным областного ГУ МВД РФ, предполагаемый убийца Игорь К. состоит на учёте в ПНД с диагнозом "шизофрения".

Наталья Исакова

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