"На всех точил зуб": Сосед рассказал о предполагаемом убийце двух пенсионеров в Подмосковье

Житель деревни Власово Павлово-Посадского района рассказал о соседе Игоре К., который подозревается в убийстве двух односельчан. Отметим, что на след мужчины правоохранителям выйти до сих пор не удалось.

"Человек неадекватный, хитрый. Бывший охотник, лес знает <…>. Он на всех точил свой зуб, от него можно ожидать чего угодно", — приводит телеканал "360" слова Алексея.

Вместе с тем он отметил, что хорошо знал одного из убитых. Алексей сообщил, что тот был хорошим человеком, следил за лесом, кормил животных и боролся с браконьерами. Пенсионер также пользовался уважением среди многих односельчан.