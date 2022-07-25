Путин установил 2 октября Днём среднего профессионального образования

Президент России Владимир Путин учредил 2 октября Днём среднего профессионального образования. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября", — сказано в тексте указа.

Документ вступил в силу с момента его опубликования.