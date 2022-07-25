Путин установил 2 октября Днём среднего профессионального образования
Президент России Владимир Путин учредил 2 октября Днём среднего профессионального образования. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября", — сказано в тексте указа.
Документ вступил в силу с момента его опубликования.
Напомним, ранее Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставника в России. Он будет проводиться "в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность".
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