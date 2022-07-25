Постпред РФ Чижов: ЕС не готов отказаться от российского газа

Европейский союз на данный момент не готов отказаться от поставок газа из России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

"Называть этот пакет санкций седьмым означало бы его переоценивать <…> Если говорить серьёзно о седьмом пакете санкций, то это может быть только газовый пакет. Но отказаться от российского газа ЕС явно не готов", — сказал он.

Чижов подчеркнул, что меры, принимаемые для сдерживания России, указывают на "нервозность Евросоюза и отсутствие чёткой перспективы" для дальнейших действий организации.