Постпред РФ Чижов: ЕС не готов отказаться от российского газа
Европейский союз на данный момент не готов отказаться от поставок газа из России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
"Называть этот пакет санкций седьмым означало бы его переоценивать <…> Если говорить серьёзно о седьмом пакете санкций, то это может быть только газовый пакет. Но отказаться от российского газа ЕС явно не готов", — сказал он.
Чижов подчеркнул, что меры, принимаемые для сдерживания России, указывают на "нервозность Евросоюза и отсутствие чёткой перспективы" для дальнейших действий организации.
А ранее Лайф рассказывал, что страны ЕС захотели выйти из планов Еврокомиссии по снижению спроса на газ. Согласно информации Financial Times, они считают, что обязательные целевые показатели по экономии должны принимать во внимание зависимость каждого государства от голубого топлива из РФ.
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