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Опубликовано 25 июля 2022, 12:56

Союзные силы пресекли попытку прорыва "Кракена" на Харьковском направлении

Народная милиция ЛНР и союзные силы России пресекли попытку боевиков украинской национальной группировки "Кракен" прорвать оборону на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командира 206-го стрелкового полка с позывным Апостол.

"Подразделение всем нам известное — "Кракен" — имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова", но был вскрыт его замысел, и, соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны", — рассказал военнослужащий.

Боец Народной милиции ЛНР отметил, что артиллерия, в том числе тяжёлая техника, нанесла украинскому нацподразделению максимальное огневое поражение, добавив, что в результате "Кракен" был вынужден отказаться от плана.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили до 300 националистов "Чёрной сотни", засевших в школе Краматорска. Удар был совершён высокоточным оружием наземного базирования.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Григорий Воронцов
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