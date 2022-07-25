Союзные силы пресекли попытку прорыва "Кракена" на Харьковском направлении
Народная милиция ЛНР и союзные силы России пресекли попытку боевиков украинской национальной группировки "Кракен" прорвать оборону на Харьковском направлении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на командира 206-го стрелкового полка с позывным Апостол.
"Подразделение всем нам известное — "Кракен" — имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова", но был вскрыт его замысел, и, соответственно, противник был остановлен на ближайших подступах к нашим опорным пунктам, к нашему рубежу обороны", — рассказал военнослужащий.
Боец Народной милиции ЛНР отметил, что артиллерия, в том числе тяжёлая техника, нанесла украинскому нацподразделению максимальное огневое поражение, добавив, что в результате "Кракен" был вынужден отказаться от плана.
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ТАСС / Сергей Бобылев