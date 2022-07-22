ВС РФ уничтожили до 300 националистов "Чёрной сотни", засевших в школе Краматорска
Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили пункт дислокации националистов "Чёрной сотни", располагавшийся в школе Краматорска. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВС РФ уничтожили до 300 националистов "Чёрной сотни", засевших в школе Краматорска. Видео © Минобороны РФ
"В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Чёрная сотня", развёрнутый в здании школы № 23 города Краматорска ДНР. Ликвидировано до 300 националистов и свыше 40 единиц специальной техники", — говорится в сводке ведомства.
А ранее МО РФ узнало, что среди бойцов украинских националистических батальонов участились конфликты и вооружённые столкновения. Так, 13 июля в 226-м националистическом формировании "Кракен" более 200 силовиков отказались выполнять приказ командования и не стали выдвигаться в район Краматорска. Они заявили о "переходе" в харьковскую городскую тероборону. После этого между бойцами и командирами завязалась драка, которая переросла в перестрелку. В результате было убито шесть боевиков.
Минобороны РФ