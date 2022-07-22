Минобороны РФ показало видео работы огнемётных систем ТОС-1А
Минобороны РФ показало видео работы огнемётных систем ТОС-1А
Минобороны РФ показало кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые используются для уничтожения укреплённых долговременных позиций ВСУ и нацбатальонов.
Боевая работа огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк". Видео © Минобороны РФ
"Солнцепёки" могут нанести удар на дистанции до шести километров. Работать ночью расчётам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днём. Это безопаснее и дополнительно создаёт эффект неожиданности для противника", — рассказали в ведомстве.
Корректировка целей ведётся с помощью беспилотников. В пакете 24 термобарических снаряда, которые накрывают площадь до 40 тысяч квадратных метров. В министерстве подчеркнули, что от залпа такого оружия невозможно укрыться в окопах или блиндажах: любые укрепления и легкобронированная техника моментально поражаются. Сейчас "Солнцепёки" работают практически круглосуточно в зоне проведения спецоперации.
Ранее Минобороны России обнародовало кадры применения в ходе "Операции Z" на Украине многоцелевых ударных вертолётов Ми-28 "Ночной охотник". На видео сняли применение боевых машин армейской авиации Западного военного округа.