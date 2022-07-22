Минобороны РФ показало видео работы огнемётных систем ТОС-1А

Минобороны РФ показало кадры работы тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк", которые используются для уничтожения укреплённых долговременных позиций ВСУ и нацбатальонов.

Боевая работа огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк". Видео © Минобороны РФ

"Солнцепёки" могут нанести удар на дистанции до шести километров. Работать ночью расчётам боевых машин приходится едва ли не чаще, чем днём. Это безопаснее и дополнительно создаёт эффект неожиданности для противника", — рассказали в ведомстве.