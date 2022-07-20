Минобороны показало видео ударов с "Ночных охотников"
Минобороны России показало ракетные удары с вертолётов "Ночной охотник"
Министерство обороны России обнародовало кадры применения в ходе "Операции Z" на Украине многоцелевых ударных вертолётов Ми-28 "Ночной охотник". На видео сняли применение боевых машин армейской авиации Западного военного округа.
Минобороны показало видео ударов с "Ночных охотников". Видео © МО РФ
"В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления, батарея реактивных систем залпового огня и бронированная техника подразделений ВСУ", — рассказали в российском оборонном ведомстве.
Один из лётчиков рассказал, что "машина сама высчитывает место нанесения удара" так, чтобы точность была максимальной. Этот вертолёт ещё называют "летающим танком" за мощную броню.
Ранее Лайф рассказывал о том, какие секретные танки Россия может применить на Украине. Сообщений о применении этой техники в боях ещё не поступало, но "звёздный час" уникальных машин может наступить совсем скоро.