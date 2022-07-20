ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 июля 2022, 03:40
4239

Минобороны показало видео ударов с "Ночных охотников"

Минобороны России показало ракетные удары с вертолётов "Ночной охотник"

Министерство обороны России обнародовало кадры применения в ходе "Операции Z" на Украине многоцелевых ударных вертолётов Ми-28 "Ночной охотник". На видео сняли применение боевых машин армейской авиации Западного военного округа.

Минобороны показало видео ударов с "Ночных охотников". Видео © МО РФ

"В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления, батарея реактивных систем залпового огня и бронированная техника подразделений ВСУ", — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Один из лётчиков рассказал, что "машина сама высчитывает место нанесения удара" так, чтобы точность была максимальной. Этот вертолёт ещё называют "летающим танком" за мощную броню.

На Украине применён новейший робот-сапёр "Проход-1"
На Украине применён новейший робот-сапёр "Проход-1"

Ранее Лайф рассказывал о том, какие секретные танки Россия может применить на Украине. Сообщений о применении этой техники в боях ещё не поступало, но "звёздный час" уникальных машин может наступить совсем скоро.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar