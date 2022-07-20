Министерство обороны России обнародовало кадры применения в ходе "Операции Z" на Украине многоцелевых ударных вертолётов Ми-28 "Ночной охотник". На видео сняли применение боевых машин армейской авиации Западного военного округа.

Минобороны показало видео ударов с "Ночных охотников". Видео © МО РФ

"В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления, батарея реактивных систем залпового огня и бронированная техника подразделений ВСУ", — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Один из лётчиков рассказал, что "машина сама высчитывает место нанесения удара" так, чтобы точность была максимальной. Этот вертолёт ещё называют "летающим танком" за мощную броню.