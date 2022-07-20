На Украине применён новейший робот-сапёр "Проход-1"

Российские военные применили на Украине новейший дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования "Проход-1". Он используется в ходе спецоперации успешно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В зоне проведения спецоперации на Украине впервые задействован робототехнический комплекс "Проход-1" с инженерным танковым минным тралом ТМТ-С. Он успешно применяется для разминирования освобождённых территорий Донбасса", — приводит агентство слова собеседника.

Он не уточнил, где именно применяется эта машина. Официально об использовании "Прохода-1" на Украине также не сообщалось. В Сети меж тем появились видео с этим тяжёлым роботом, работающим в поле с буквой Z на борту.

"Проход-1" создан во ВНИИ "Сигнал" в интересах инженерных войск. Он собран на базе бронированной машины разминирования БМР-3МА. Соответственно, относится к семейству боевых машин, созданных на шасси танка Т-90.