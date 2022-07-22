Российские БМПТ "Терминатор" показали высокую боевую устойчивость в "Операции Z"

В ходе спецоперации на Украине высокую боевую устойчивость показали российские боевые машины поддержки танков "Терминатор". Они отличаются высоким уровнем защищённости, а также многоканальным комплексом вооружения, которое позволяет наносить удар по четырём-пяти целям одновременно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"На сегодняшний день БМПТ "Терминатор" применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам и концепции боевого применения", — рассказал собеседник.

Он также добавил, что преимуществами БМПТ являются более высокая скорость нападения вооружения и улучшенный обзор. Благодаря всем этим характеристикам "Терминатора" танковые подразделения ВС России становятся более эффективными. Особенно хорошо БМПТ себя показывают в городе, где ВСУ могут вести огонь со всех сторон. Машины успевают обнаружить угрозу и подавить её.