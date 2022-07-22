В США рассказали, зачем иностранных наёмников на Украине готовят к самоликвидации
Зарубежные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины против Российской армии и бойцов Народной милиции ЛНР и ДНР, рассказали американскому телеканалу NBC, что из страха попасть в плен всегда носят с собой средства для самоликвидации.
Один из боевиков, ветеран армии США, пояснил, что у него всегда при себе ручная граната, чтобы быстро активировать её в случае опасности попадания в плен. А бывший штабс-сержант армии США Джеймс Васкес, который также принимал участие в боевых действиях на Украине, заявил, что лично обучал солдат самоликвидации в случае угрозы пленения.
Напомним, что на днях не менее 250 наёмников из так называемого иностранного легиона было уничтожено в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в Константиновке Донецкой Народной Республики. А на прошлой неделе Вооружённые силы РФ нанесли удар по центру отдыха "Империя" в Одесской области, в результате которого было уничтожено свыше 600 националистов, в том числе до 120 иностранных наёмников.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka