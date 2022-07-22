В США рассказали, зачем иностранных наёмников на Украине готовят к самоликвидации

Зарубежные наёмники, участвующие в боевых действиях на стороне Украины против Российской армии и бойцов Народной милиции ЛНР и ДНР, рассказали американскому телеканалу NBC, что из страха попасть в плен всегда носят с собой средства для самоликвидации.

Один из боевиков, ветеран армии США, пояснил, что у него всегда при себе ручная граната, чтобы быстро активировать её в случае опасности попадания в плен. А бывший штабс-сержант армии США Джеймс Васкес, который также принимал участие в боевых действиях на Украине, заявил, что лично обучал солдат самоликвидации в случае угрозы пленения.